Le notizie più importanti di oggi 31 agosto 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, giovedì 31 agosto, raccontata attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- Una notizia di cronaca che arriva da Gaeta, dove un 27enne del sud pontino è stato arrestato per due volte nel giro di poche ore. Al giovane nei giorni scorsi era stata notificata una misura cautelare di divieto di avvicinamento a una donna vittima di atti persecutori e gli era stato applicato il braccialetto elettronico antistalking. Ma il 30 agosto scorso ha violato il divieto avvicinandosi all'abitazione della vittima e per questo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Dopo poche ore è evaso (leggi qui la notizia completa).

- Un altro arresto invece nella città di Formia da parte dei carabinieri. In manette è finito un tunisino di 22 anni, che era già stato arrestato nei giorni scorsi insieme a due connazionali suoi complici per i reati di rapina e tentata rapina. Tutti e tre sono stati però scarcerati dopo pochi giorni e il 22enne si è presentato alla caserma dell'Arma per chiedere la restituzione del cellulare che gli era stato sequestrato. Ha dato in escandescenze e poi si è allontanato cercando di sottrarsi al controllo dei militari (qui la notizia).

- Latina prepara la sua candidatura a Capitale italiana della Cultura 2026. Ne parla il Comune in una conferenza stampa voluta dalla sindaca Matilde Celentano. Tre gli asset princioali su cui saranno costruiti il dossier e i progetti: Latina città dell’accoglienza che vede come referente Emilio Andreoli, Latina città di fondazione referente l’architetto Massimo Rosolini e Latina città dello sviluppo sostenibile referente Massimo Marini. Ma non si fanno attendere le repliche dell'opposizione. Per la consigliera del Pd Daniela Fiore non è ancora chiaro come l'amministrazione intenda muoversi e quali saranno effettivamente i contenuti da proporre.

- Sui disagi vissuti dai cittadini di Borgo Bainsizza a causa del pollificio che è rientrato in funzione si è tenuta oggi una seduta della commissione Trasparenza convocata dalla presidente di Lbc Floriana Coletta. Da quanto emerso dagli uffici l'attività sarebbe abusiva in quanto non risulta presentata nei mesi scorsi la necessaria Scia.

- Continua ad essere allarmante il numero dei morti sul lavoro sia a livello nazionale che in provincia di Latina. Il territorio pontino resta infatti in zona rossa, vale a dire che l'incidenza infortunistica è superiore al 125% dell’incidenza media nazionale che è pari a 18,6 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori. I dati sono quelli raccolti dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering sulla base dei numeri forniti dall’Inail (qui l'analisi completa).