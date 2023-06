Breaking news: le notizie più importanti di oggi 4 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata, domenica 4 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che abbiamo raccontato e che riguardano Latina e la sua provincia.

- In questa prima domenica di giugno si è purtroppo registrato un incidente mortale lungo la strada che porta al mare di Latina. In via del Lido un ciclista è stato travolto da una Bmw ed è rimasto ucciso sul colpo. La vittima aveva 58 anni (leggi qui la notizia completa).

- Si apre uno scenario inquietante dietro l'incendio dell'auto ritrovata in un fossato, la notte di sabato, nel comune di Sezze. Si tratta infatti della Lancia Ypsilon di proprietà di uno dei quattro ragazzi arrestati nei giorni scorsi per il brutale pestaggio di un 18enne avvenuto a Roccagorga. La vettura è stata ritrovata completamente avvolta delle fiamme in un fosso lungo strada, in via Guglietto. Ora si indaga su un gesto doloso, un'intimidazione o una vendetta (leggi qui la notizia completa.

- Sarà ascolta in modalità protetta, nel corso di un'udienza già fissata al prossimo 20 luglio, la 16enne sequestrata e abusata da un uomo al centro intermodale di Latian Scalo lo scorso 3 maggio. Si terrà dunque l'incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della giovane vittima (qui la notizia).

- Una notizia più leggera riguarda invece le spiagge a misura di bambino. I pediatri italiani e stranieri ne hanno selezionate 146 da Nord a Sud dell'Italia a cui si aggiungono altre 8 località straniere. In provincia di Latina confermate otto Bandiere Verdi da Latina a Ventotene.