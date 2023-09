Le notizie più importanti di oggi 4 settembre 2023 a Latina e in provincia

Un rieplilogo della giornata di oggi, lunedì 4 settembre, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- La settimana si apre con una notizia di cronaca, quella di una tragedia avvenuta sulle strade di Latina. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni che questa mattina si stava recando sul posto di lavoro. Tutto è accaduto intorno alle 7 di oggi lungo strada della Segheria, a Borgo Grappa. Il giovane ha perso il controllo dell'auto finendo contro un albero (qui la notizia).

- Un incendio divampato alla Rida Ambiente di Aprilia, lo stabilimento di trattamento dei rifiuti, ha portato a uno stop dei conferimenti. A comunicarlo è stata la stessa Rida attraverso una nota inviata ai Comuni che conferiscono l'indiffereziato all'interno dell'impianto. Il rogo, come si specifica, è scoppiato nella giornata di domenica e ha riguardato sezione di biofiltrazione delle emissioni atmosferiche. L’impianto è stato comunque messo in sicurezza e l’attività di trattamento dei rifiuti, che si svolge in separate sezione dell’impianto, è stata sospesa in via cautelativa (leggi qui la notizia completa).

- Rapina notturna alla gelateria Treccioni di Latina in viale Nervi. Due banditi armati sono entrati nell'esercizio commerciale intorno alla mezzanotte, orario di chiusura, e hanno minacciato le dipendenti facendosi consegnare l'incasso. Sull'episodio indaga la polizia.

- Sono in corso le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia sulla rapina messa a segno la notte di domenica ai danni di un'azienda di cavi elettrici in via del Genio Civile. La banda ha fatto irruzione in piena notte, legando e immobilizzando un ragazzo che svolgeva le funzioni di addetto alla portineria. Una volta all'interno hanno fatto razzia di merce (qui la notizia).