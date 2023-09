Le notizie più importanti di oggi 5 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 5 settembre, attraverso le notizie più importanti che hanno interessato la città di Latina e la provincia pontina.

- Una donna ha perso la vita al lido di Latina, nei pressi dello stabilimento Cancun. I bagnanti hanno notato il corpo in acqua e hanno allertato i bagnini. Sul posto è stata attivato l'ambulanza del 118 e un elisoccorso ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Per la signora purtroppo non c'è stato nulla da fare, stroncata da un malore (qui la notizia).

- Paura lungo al Pontina, all'altezza del km 94, per l'incendio di un camion. Le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto il mezzo pesante, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco, dell'Anas e delle pattuglie della polizia stradale per gestire la viabilità. Il conducente però è rimasto illeso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: il tratto della Pontina è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

- E' Alex Carnello la giovanissima vittime dell'incidente stradale che si è verificato lunedì mattina a Latina, lungo strada della Segheria, a Borgo Grappa. Il giovane era residente a Borgo Hermada e ieri mattina si stava recando come ogni giorno al lavoro alla periferia del capoluogo. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero.

- Stop al ritiro dei rifiuti indifferenziati a Latina fino a sabato. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale a causa dell'incendio divampato domenica in una sezione dell'impianto Rida Ambiente di Aprilia. Nelle zone della città servite dal porta a porta i cittadini non dovranno quindi esporre il mastello del secco non riciclabile e nelle aree ancora non raggiunte dal servizio non verranno ritirati per diversi giorni i rifiuti dell'indifferenziato. La situazione di emergenza venutasi a creare in provincia ha portato il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli a lanciare un appello alla Regione Lazio affinché siano al più presto operativi gli Egato.

- In meno di un anno cinque furti messi a segno all’interno di altrettante autovetture. Un 39enne di Priverno è stato arrestato dopo che nei suoi confronti erano già state emesse ben due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari l’ultima delle quali meno di una settimana fa (qui la notizia completa).