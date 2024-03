Le notizie più importanti di oggi 6 marzo 2024 a Latina e in provincia

Il racconto della giornata di oggi, mercoledì 6 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e rilevanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Sono stati due giorni drammatici sulle strade pontine. Questa mattina in un incidente lungo la strada regionale 630 a Formia ha perso la vita un ragazzo di soli 17 anni: viaggiava a bordo di uno scooter travolto da un autocarro. Soccorso e portato in ospedale qui il suo cuore ha cessato di battere. Un incidente arrivato a poche ore da quello di ieri sera sulla Migliara 49 a Sabaudia in cui sono morti due uomini.

- Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Latina nell'ambito di un'indagine internazionale sugli abusi sessuali nei confronti di minori. Gli accertamenti condotti dalla polizia hanno permesso di sequestrare alcuni dispositivi elettronici, tra cui uno smartphone, su cui sono stati rinvenuti numerosi file di natura pedopornografica che coinvolgevano anche bambini piccolissimi. L’uomo è ai domiciliari.

- Colpo di scena per l’inchiesta della Dda sulle modalità di assegnazione dei chioschi sul lungomare di Latina di un mese fa: la posizione di Maurizio e Alessando Zof, tra i principali indagati, è uscita infatti alquanto ridimensionata dopo il passaggio al Tribunale del Riesame di Roma. I giudici hanno infatti annullato parte dell’ordinanza in riferimento a sei capi di imputazione nei confronti di padre e figlio.

- Nuovo arresto per un giovane di 23 anni che lo scorso settembre era finito in manette al termine di una perquisizione domiciliare durante la quale era stato rinvenuto oltre un chilo e 300 grammi di droga, tra hashish e marijuana. In quella occasione infatti il tribunale lo aveva rimesso in libertà dopo l'arresto in flagranza, ma la procura ha fatto ricorso e ora è finito di nuovo ai domiciliari.

- L’isola pedonale diventa definitiva a Latina. Questa la decisione dell’amministrazione guidata dalla sindaca Celentano che prevede però lacune novità. Innanzitutto si sta lavorando a un nuovo arredo urbano per il centro che sarà riempito di contenuti ed eventi. Ma le novità principali sono legate alla riperimetrazione dell’isola pedonale con la riapertura di una parte di piazza del Popolo, dove verranno guadagnati 40 nuovi stalli per le auto, e la chiusura di un tratto della pista ciclabile. Insorge l’opposizione.