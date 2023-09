Le notizie più importanti di oggi 6 settembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, mercoledì 6 settembre, ripercorrendo le principali notizie che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- La giornata si chiude purtroppo con la notizia di una nuova tragedia che si è consumata sulle strade pontine. Un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 sulla Migliara 45 ha provocato un morto. La vittima è un uomo di 54 anni che abitava poco lontano dal luogo del sinistro. Era alla guida di una Fiat 500 che si è scontrata frontalmente con un autobus del Cotral (leggi qui la notizia completa).

- Una notizia di cronaca che riguarda il capoluogo, dove i recenti episodi di furti e rapine hanno portato a intensificare i controlli della polizia sul territorio. Nell'ambito del servizio i poliziotti della volante hanno fermato un cittadino straniero originario del Gambia, la cui fisionomia corrispondeva a quella descritta dalla vittima di un'aggressione avvenuta nei giorni scorsi all'interno del Palazzo Pagasol. L'uomo inoltre sembrava lo stesso immortalato dalle telecamere di un bar oggetto di un recente furto. Alla vista degli agenti il ragazzo ha però cercato di scappare e ha tentato di divincolarsi quando è stato raggiunto e bloccato. Si trova attualmente in stato di fermo per resistenza a pubblico ufficiale (qui la notizia completa).

- Incidente probatorio in tribunale per l'omicidio di Fabrizio Moretto, avvenuto a Bella Farnia, Sabaudia, a dicembre del 2020. In aula è stato ascoltato il perito nominato dal gip con l’incarico preciso di accertare, attraverso un nuovo Stub, una eventuale contaminazione da polvere da sparo per determinare se Ermanno D’Arienzo, in carcere con l’accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, detenzione abusiva e porto illegale di arma da sparo, fosse presente sul luogo del delitto (leggi la notizia completa).

- A Latina si discute in commissione Lavori pubblici della riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino, finanziati con circa 5 milioni di euro di fondi del Pnrr. Da quanto emerso gli interventi programmati dovranno essere completati entro 400 giorni. Fra i lavori previsti: il rifacimento della pista di pattinaggio, una nuova area fitness, la sostituzione della recinzione, l'installazione di un sistema di videosorveglianza, nuovi arredi e panchine.

- Saranno completati nei prossimi mesi i lavori del nuovo villaggio dell'accoglienza di via Monfalcone, accanto al vecchio rom di Al Karama che è stato incendiato a luglio dello scorso anno. Il caso è stato discusso in un incontro tra Comune di Latina e Provincia, con la sindaca Celentano, gli assessori competenti e il presidente di via Costa Stefanelli. Entro fine anno gli ospiti, che attualmente si trovano ancora all'ex Rossi Sud, saranno trasferiti (qui la notizia).