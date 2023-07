Le notizie più importanti di oggi 7 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

La giornata di oggi, giovedì 6 luglio, raccontata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia pontina.

- La giornata di oggi si è aperta purtroppo con un'altra tragedia sulle strade pontine. A sole 48 ore dal sinistro avvenuto sulla Pontina e costato la vita al giovane Sinone Di Maria, nella notte è deceduto un uomo di 49 anni di Sabaudia,finito fuori strada con la sua moto. L'incidente è avvenuto a Pontinia sulla Migliara 53. La vittima è Adriano Maggi (leggi la notizia completa).

- Tre persone arrestate nel comune di Fondi per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gestivano la piazza fondana e quelle dei comuni limitrofi di Sperlonga e Itri rifornendole di eroina. Le indagini dei carabinieri partite dalla morte di overdose di un giovane.

- Anche la capitaneria di porto di Gaeta schiera personale e mezzi per l'operazione "Mare sicuro 2023", per garantire la sicurezza sui 197 chilometri di litorale. Sono 225, fra uomini e donne, le persone impiegate nelle attività di controllo che saranno intensificate per tutta l'estate, a cui si aggiungono 21 mezzi navali.

- Tutto pronto per il Lazio Pride, che si prepara a sfilare per le strade della città di Latina domani, 8 luglio. Il corteo partirà dalle autolinee e passerà poi per la circonvallazione fino a passare per Piazza del Quadrato, lo stadio, Palazzo M e poi Corso della Repubblica fino ad arrivare a Piazza del Popolo. Tanti gli artisti di Latina che hanno espresso sostegno al Pride e anche Tiziano Ferro promette un presidio speciale, anche se lui non ci sarà perché impegnato nel tour (il programma e gli ospiti).