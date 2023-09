Le notizie più importanti di oggi 7 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo della giornata di oggi, mercoledì 6 settembre, ripercorrendo le principali notizie che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- Si agggrava l'emergenza rifiuti. Una nuova nota di Rida Ambiente ha comunicato che non c'è ancora una data certa per la riapertura dell'impianto di Aprilia a causa dell'incendio dei giorni scorsi. Necessaria inoltre un'analisi merceologica dei materiali. Il Comune di Latina alla ricerca di soluzioni alternative.

- E' stato arrestato l'autore dell'aggressione ai danni di una donna avvenuta nell'androne di un palazzo del centro di Latina. Si tratta del cittadino straniero fermato dalla Volante in centro città che veva cercato di sfuggire al controllo della polizia ed era stato fermato per resistenza. Nella stessa serata aveva commesso anche un furto in un supermercato.

- E' Antonio Trotta la vittima dell''incidente stradale sulla Migliara 45. L'imprenditore 45enne si è scontrato frontalmente con un autobus Cotral, a pochi metri da casa lasciando sconvolta la comunità di Borgo San Michele.