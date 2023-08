Le notizie più importanti di oggi 8 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 8 agosto, con le notizie e i fatti più interessanti che riguardano la città di Latina e il resto della provincia pontina.

- La giornata si apre con una maxi operazione antidroga condotta dai carabinieri nel sud pontino: 17 misure cautelari eseguite nei territori di Santi Cosma e Damiano, Catelforte e Minturno, oltre che di Napoli, Isernia, Vercelli e Melfi. Il blitz arriva a conclusione dell'indagine denominata "Anargiri 2", iniziata a ottobre del 2020 e durata fino a maggio dell'anno successivo, che ricostruisce la rete di spaccio di stupefacenti gestita da un gruppo criminale attivo nel sud della provincia di cui facevano parte anche persone legate al clan Mendico-Antinozzi (leggi qui la notizia completa).

- Prodotti con marchi contraffatti pubblicizzati e venduti online su un sito di e-commerce. E' quanto hanno scoperto i finanzieri della compagnia di Terracina nell'ambito di un'attività di indagine in materia di tutela dei marchi e del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti. Il sito metteva in vendita capi di abbigliamento e accessori che riproducevano noti brand italiani e e esteri, come Versace, Prada, Nike, Gucci. Disposto il sequestro preventivo e l'oscuramento del sito (qui la notizia completa).

- Guidava sotto l'effetto dell'alcol ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella tarda serata del 7 agosto sulla complanare della Pontina, ad Aprilia. Come accertato dagli agenti della polizia stradale si è trattato di un tamponamento e il conducente di una delle due auto è risultato positivo all'alcol test.

- Riunione in prefettura con la Consulta degli ordini professionali, che mette ufficialmente a disposizione dei Comuni le competenze e le conoscenze dei professionisti iscritti per la gestione delle complesse fasi delle progettualità finanziate dai fondi del Pnrr. Il dato di partenza, sottolineato dal prefetto Maurizio Falco, è circa l'80% delle amministrazioni, piccole e grandi, del territorio pontino, sconta situazioni di difficoltà (qui l'articolo completo).