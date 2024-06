Le notizie più importanti di oggi 8 giugno 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il riepilogo di oggi, sabato 8 giugno, attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E’ il primo giorno del fine settimana di elezioni. Alle 15 di oggi sono stati aperti i seggi per le europee e le amministrative. Anche gli elettori pontini sono chiamati alle urne per scegliere i membri del parlamento europeo mentre i cittadini di Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia anche per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Si vota anche nella giornata di domani.

- Ancora sangue sulle strade della provincia pontina: in un incidente a Fondi è morto un uomo di 48 anni che si trovava a bordo di uno scooter con il figlio di 17enne e che, rimasto ferito, è stato portato in eliambulanza all’ospedale Gemelli. Il sinistro in via Arnale Rosso. Inutili i soccorsi per l’uomo; al vaglio la dinamica.

- E in un altro incidente avvenuto nella notte sulla Flacca a Sperlonga è rimasto gravemente ferito un giovane centauro di 28 anni. Alla guida della sua moto, secondo una prima ricostruzione, ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con due auto. Soccorso è stato portato in codice rosso in ospedale a Formia. Indagano i carabinieri.

- Un uomo di 54 anni, ex dipendente di una ditta di trasporti, è accusato di aver rubato circa 2mila litri di gasolio - per un valore di 3.500 euro - all’interno dei mezzi della stessa società. A identificarlo i carabinieri che lo hanno denunciato per furto aggravato. I fatti nel marzo scorso a Terracina.

- Sono sempre più cari i prezzi degli affitti delle case anche nella provincia pontina, dove si registra il secondo aumento più alto in tutta Italia. Sono alcuni dei dati che emergono dall’indagine del portale idealista e sono relativi al mese di maggio (qui tutti i dati del report).