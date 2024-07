Le notizie più importanti di oggi 1 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è successo oggi? Ecco il riepilogo di questo lunedì 1 luglio attraverso le notizie più importanti, i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Condanne pesanti per i tre giovanissimi, poco più che 18enni, accusati di avere pestato in maniera violenta e accoltellato un coetaneo nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2023 a Roccagorga. Gli imputati, chiamati a rispondere di tentato omicidio e sequestro di persona oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti, sono comparsi davanti al gip del Tribunale di Latina per il processo celebrato con rito abbreviato.

- E’ stata rinviata a giudizio per omicidio stradale l'assessora all'urbanistica del Comune di Latina Annalisa Muzio. I fatti risalgono al settembre 2021 quando Muzio era candidata a sindaco alle elezioni comunali con la lista Fare Latina. L’incidente, in seguito al quale perse la vita il 75enne Giorgio Pedaci, avvenne in via dei Volsini a Latina.

- La provincia di Latina piange la morte di Roberto Grasso, 57enne originario di Priverno e militare dell'Aeronautica in servizio allo Stato maggiore a Roma che ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nella provincia di Viterbo. La tragedia ad Acquapendente dove l’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro mentre era in sella alla sua moto.

- Una maxi evasione fiscale con una società di autotrasporto è stata scoperta dalla guardia di finanza di Aprilia. Gli accertamenti hanno riguardato una società che, secondo quanto ricostruito, dal 2018 al 2023 ha omesso il versamento di iva e di ritenute operate nei confronti di circa 1000 dipendenti, dislocati su tutto il territorio nazionale, per circa 20 milioni di euro. E’ scattato il sequestro.

- Minacce e resistenza a pubblico ufficiale: con queste accusa un uomo di origini tunisine è stato arrestato dalla polizia nella zona del Ncolosi a Latina. Qui gli agenti erano intervenuti dopo che era stata segnalata la presenza del soggetto che, a torso nudo, con una spranga di ferro si aggirava in strada urlando. Al loro arrivo l’uomo si è scagliato contro i poliziotti minacciandoli e tentando di colpirli. Bloccato è stato arrestato.

- Approvata all’unanimità dalla conferenza dei sindaci, presieduta da Matilde Celentano, la bozza del nuovo atto aziendale della Asl di Latina. Il documento era stato illustrato il 18 giugno scorso dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale, Sabrina Cenciarelli, e contiene una novità che è stata esposta proprio oggi prima del voto.