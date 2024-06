Le notizie più importanti di oggi 11 giugno 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il riepilogo di oggi, martedì 11 giugno, attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina, la sua provincia e le zone limitrofe.

- Chi entra e chi no: anche se manca ancora il dato definitivo - sono da scrutinare 78 sezioni a Roma - inizia a delinearsi il quadro dei candidati eletti alle europee dello scorso fine settimana. Quindici i seggi assegnati alla circoscrizione dell’Italia centrale due dei quali sono andati a due pontini: Nicola Procaccini in corsa per Fratelli d’Italia e Salvatore De Meo di Forza Italia (qui tutti i particolari su eletti e preferenze).

- E’ invece Faratelli d’Italia a fare un’analisi del voto dopo le amministrative che lo vedono vincere ancora in quattro comuni su sei che sono andati alle urne per eleggere i primi cittadini e per il rinnovo del Consiglio comunale. “Anche alle amministrative FdI si dimostra primo partito a livello provinciale - ha commentato Calandrini -. Su sei Comuni esprimiamo ben quattro sindaci. Grazie al sostegno dei nostri candidati, infine, abbiamo contribuito alla riconferma del sindaco Giovannoli a Sermoneta”.

- Aveva partecipato a uno stupro di gruppo ai danni di un disabile e oggi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale: si tratta di un giovane di soli 23 anni. I fatti risalgono all’aprile 2019; secondo quanto ricostruito il ragazzo, insieme a due coetanei di Fondi, aveva commesso una serie di abusi ai danni di un uomo allora 40enne affetto da disabilità disabilità intellettiva e problemi di autismo.

- Estorsioni, armi e droga: è scattata la sorveglianza speciale per un 74enne di Aprilia. Il provvedimento del tribunale di Roma nei confronti dell’uomo considerato un "soggetto pericoloso”, è scattato sulla base delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo.

- Fiamme e fumo nel pomeriggio di oggi sulla Pontina. Un incendio è infatti divampato lungo la 148 nell'area del campo nomadi di Tor de' Cenci, a Castel Romano. Il rogo ha interessato un campo di sterpaglie al margine della baraccopoli, ma le fiamme, alimentate dal vento, hanno preso rapidamente forza e il fumo ha invaso l'arteria stradale.