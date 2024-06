Le notizie più importanti di oggi 12 giugno 2024 a Latina e in provincia

Cosa è successo oggi? Ecco il riepilogo di questo mercoledì 12 giugno attraverso le notizie più importanti della giornata, i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Sono ore di angoscia per le sorti di Sara, giovane di 16 anni scomparsa da ieri dopo aver preso un treno ad Aprilia per raggiungere la sua fidanzata a Porta Galeria, a Roma. La mamma ha allertato le forze dell’ordine e lanciato una serie di appelli anche attraverso i social.

- Condanna a 5 anni per un 30enne di Latina. I fatti sono avvenuti il 18 gennaio all’interno del parcheggio a ridosso dell’ospedale Goretti. Il giovane aveva aperto la portiera dell’auto della 75enne e aveva portato via la borsa poggiata sul sedile del passeggero. In un secondo momento aveva aggredito e minacciato con una siringa il genero della donna che, intervenuto dopo aver udito le urla di quest'ultima, aveva cercato di fermare la sua fuga. Era stato arrestato, oggi la condanna.

- E ha confessato di essere stato l’autore della rapina il 33enne arrestato nel fine settimana ad Aprilia per aver prima aggredito con un bastone un rider a cui aveva rubato lo scooter e poi tentato un secondo colpo in una pizzeria. L’uomo, che evaso anche dai domiciliari aveva agito con un complice non ancora rintracciato, era poi finito in manette. Interrogato oggi ha confessato: “Avevo bisogno dei soldi per curare mia figlia”, ha detto.

- Al culmine dell'ennesima aggressione è stata costretta a fuggire di casa, inseguita dal marito, e a rifugiarsi con i bambini da una conoscente. Un dramma familiare che si è consumato a Terracina e che ora ha portato i poliziotti a dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare che dispone l'allontanamento del coniuge con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico.

- “Giornata storica”: questo il commento unanime che arriva dal centrodestra dopo l’approvazione in commissione Cultura in Senato del disegno di legge per il centenario di Latina che, a prima firma di Nicola Calandrini, era stato presentato nel luglio del scorso anno. Ora il testo è pronto per essere discusso in Aula.

- Bella sorpresa questa mattina sul litorale di Terracina dove è stato scoperto il primo nido di una tartaruga marina dell’estate. Subito sono intervenuti i volontari di TartaLazio insieme al circolo di Legambiente Pisco Montano. Una volta accertato che la spiaggia non presentava le caratteristiche essenziali per poter assicurare lo sviluppo degli embrioni e la nascita dei piccoli, le oltre 100 uova sono state trasferite presso la spiaggia di Capratica, a Fondi.