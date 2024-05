Le notizie più importanti di oggi 15 maggio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie più importanti di giornata? Ecco il riepilogo di oggi, mercoledì 15 maggio, attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- La conferma delle condanne già decretate dall'altra sezione della Corte di Appello: questa la richiesta del procuratore generale di Roma nell’udienza del processo bis per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna violentata ed uccisa in uno stabile abbandonato nella Capitale il 19 ottobre 2018. Chiesta dall’accusa la pena dell’ergastolo nei confronti di Mamadou Gara, e la condanna a 24 e 27 anni per Brian Minthe e Alinno Chima. Si torna in aula il 29 maggio.

- Nonostante fosse ai domiciliari per una condanna definitiva a sei anni aveva messo in piedi alcune società intestate a prestanome grazie alle quali emetteva false fatture per centinaia di migliaia di euro: nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo di 48 anni di Latina al termine delle indagini della guardia di finanza. Le accuse sono di truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori.

- Oltre 100 litri di liquido positivo alla cocaina, oltre a tutto il materiale necessario per trasformarlo in sostanza stupefacente da immettere sul mercato: le fiamme gialle hanno scoperto in un casolare nelle campagne di Pontinia un vero e proprio laboratorio per la droga nell’ambito di una mirata attività. Una denuncia. E sempre nell’ambito di controlli antidroga, una coppia di 25enni è stata arrestata a Latina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: durante i controlli trovato oltre un etto di sostanza tra cocaina, hashish e marijuana.

- Tre uomini di Roma sono stati arrestati all’alba di oggi dalla Squadra Mobile perché considerati gli autori di una maxi rapina in banca a Fondi. Un colpo che nel gennaio scorso aveva fruttato 64mila euro. Quel giorno i malviventi, a volto coperto, erano entrati nell'istituto armati di coltello e avevano minacciato i dipendenti tenendoli sotto scacco per circa 40 minuti, in attesa che si aprissero le casse temporizzate. Poi la fuga con il bottino.

- Scacco alla banda che mette a segno truffe prevalentemente agli anziani utilizzando la tecnica del falso incidente con lo specchietto rotto. Circa due anni di indagini dei carabinieri avviate dopo alcune segnalazioni di diversi sinistri che poi si è scoperto essere simulati solo per truffare gli automobilisti, prevalentemente anziani. Tre persone sono state arrestate e altri due complici denunciati.

- Rientra lo stato di agitazione degli autisti della Csc che nella giornata di ieri avevano occupato la sala Giunta del Comune di Latina. C’è stato questa mattina negli uffici di piazza del Popolo un nuovo incontro con l’amministrazione e la rappresentanza della stessa società che gestisce il trasporto pubblico locale. E, dopo le rassicurazioni ricevute dal Comune circa l’erogazione dei contributi alla Csc e il pagamento dei buoni pasto, e l’impegno di fissare la data del Consiglio comunale, i lavoratori insieme al sindacato Faisa Cisal hanno deciso di interrompere la protesta.