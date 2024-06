Le notizie più importanti di oggi 24 giugno 2024 a Latina e in provincia

Cosa è successo oggi? Ecco il riepilogo di questo lunedì 24 giugno attraverso le notizie più importanti di giornata, attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E’ ancora la morte di Satnam Singh la notizia di apertura di oggi. Prime indiscrezioni sono arrivate sui risultati dell’autopsia eseguita sul corpo del giovane bracciante indiano che sarebbe morto anche a causa di un “copioso sanguinamento”. Intanto in serata è stato reso noto che il ministro degli Esteri Tajani ha chiesto agli uffici consolari dell'ambasciata d'Italia in India di rilasciare i visti d'ingresso alla madre e alla sorella della signora Soni, vedova di Satnam, mentre domani a Latina ci sarà una nuova grande manifestazione.

- E una nuova tragedia sul lavoro ha sconvolto la provincia di Latina: un agricoltore di 62 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente: per cause che sono ancora al vaglio, sulla trebbiatrice su cui stava lavorando si è innescato un incendio che ha avvolto il mezzo, colpendo anche l’uomo che era a bordo. Soccorso è purtroppo deceduto in ospedale.

- Due Daspo Willy sono stati emessi dal questore di Latina nei confronti di altrettanti ragazzi considerati i responsabili di una violenta aggressione avvenuta in zona pub lo scorso 2 giugno ai danni di un ragazzo di 16 anni che era stato colpito al volto con una bottiglia.

- E’ stato rimesso in libertà il giovane che era stato arrestato dalla polizia perché accusato di estorsione per avere chiesto 200 euro in cambio della restituzione di una catenina d’oro frutto di uno scippo. A conclusione dell’interrogatorio di convalida il gip del Tribunale di Latina ha convalidato il fermo rimettendo in libertà il ragazzo con gli obblighi di firma.

- Tre nuovi autovelox fissi sono in funzione da oggi su alcune strade pontine. I nuovi dispositivi della Provincia di Latina serviranno a controllare la velocità sulle strade a più alto rischio per garantire una maggiore sicurezza agli utenti.