Le notizie più importanti di oggi 24 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

La giornata di oggi, lunedì 24 luglio, raccontata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e la provincia.

- Un vasto incendio di sterpaglie è divampato questo pomeriggio lungo la Pontina. Il rogo, al di fuori della sede stradale, è poi arrivato a ridosso della carreggiata per via del vento. Bruciati un furgone e un'auto. Disagi e rallentamenti per il fumo denso. La strada è stata chiusa e riaperta solo dopo le 18 (leggi qui la notizia completa).

- Un arresto per droga è scattato a Ponza nel corso di uno specifico servizio dei finanzieri con i cani antidroga Ginco e Jessy. Ai domiciliari un uomo di origini campane, fermato in auto mentre era con il figlio. In casa aveva oltre due etti di stupefacente, tra cocaina e hashish. Un altro arresto sempre per spaccio ha riguardato invece la città di Fondi, dove i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di un 40enne scoprendo un etto di cocaina.

- Soccorso in mare nelle acque di San Felice Circeo, da parte della guardia costiera di Terracina. Un giovane si è buttato dagli scogli in località Punta Rossa e si è ferito a una spalla. I quattro amici che erano con lui si sono buttati per cercare di soccorrerlo ma anche loro sono rimasti in balìa delle onde (qui la notizia completa).

- Una storia a lieto fine ha poi interessato la città di Latina. Riguarda Tabata, una cagnolina di 16 anni che si era allontanata da casa vagando per giorni per le campagne. I padroni, romani, l'avevano portata in visita da alcuni parenti a Latina. Alla fine ha raggiunto da sola la stazione dei carabinieri di Borgo Grappa, che hanno allertato l'Associazione Amici del cane. Tabata ha così potuto riabbracciare la sua famiglia (la storia).