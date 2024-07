Le notizie più importanti di oggi 3 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è successo oggi? Ecco il riepilogo di questo mercoledì 3 luglio attraverso le notizie più importanti, i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- La notizia di giornata è la maxi operazione che ha interessato la città di Aprilia, travolgendo anche il Comune. Operazione condotta dal comando provinciale dei carabinieri e della Dia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 25 persone alcune delle quali sospettate di far parte di un'associazione finalizzata a estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti (chi sono gli arrestati).

- Nella maxi operazione di Aprilia ai domiciliari è finito anche il sindaco Lanfranco Principi. Scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, turbativa d’asta: queste le accuse di cui deve rispondere.

- Un adescatore seriale di bambini che ha ingannato 24 minorenni di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni: a chiudere le indagini sul 40enne sono stati gli investigatori della polizia postale. Raggiunto nel suo appartamento in provincia di Latina, l’uomo è stato portato nel carcere di via Aspromonte.

- Il comportamento lucido e teso a dissimulare quanto accaduto e il clima di soggezione nel quale versano gli altri lavoratori stranieri che dovranno essere ascoltati in quanto testimoni hanno indotto la Procura di Latina a richiedere l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere per Antonello Lovato, accusato di omicidio doloso per la morte di Satnam Singh. E’ lo stesso giudice Molfese che nell’ordinanza traccia la figura dell’imprenditore arrestato ieri (qui tutti i particolari).

- C'è un indagato per omicidio stradale per l'incidente in cui ha perso la vita il militare dell'Aeronautica Roberto Grasso, che era alla guida di una moto, nel territorio di Acquapendente. Le indagini sono in corso e l’apertura del fascicolo in cui compare il nome del 90enne al volante della Alfa Romeo Giulietta, è un atto dovuto. Sequestrati i due mezzi.

- Disagi a Latina per un forte acquazzone che nella mattinata si è abbattuto sul capoluogo. I problemi si sono concentrati nella zona nei pressi del centro commerciale LatinaFiori con la rotonda dell’Aviatore allagata. Chiuse alcune strade; sul posto hanno operato la polizia locale con i volontari della protezione civile; sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118.