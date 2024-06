Le notizie più importanti di oggi 9 giugno 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il riepilogo di questa domenica 9 giugno attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Ancora le elezioni in primo piano. Seggi aperti per il secondo giorno di votazioni in tutta la provincia per le europee e per le amministrative in sei comuni pontini dove i cittadini tornano alle urne per scegliere i sindaci e i consiglieri comunali. Le operazioni si chiudono alle 23, poi a seguire lo scrutinio.

- Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Sabaudia dopo la rapina in un supermercato. Entrato in azione con un complice, che è riuscito a scappare e che al momento è ricercato, con una pistola che poi si è rivelata essere un giocattolo ha minacciato la cassiera dell’attività scappando con 2.500 euro. Ma la fuga è durata poco. In corso le indagini dei carabinieri per capire anche se il 35enne sia responsabile di altri colpi a segno negli ultimi giorni.

- E di rapina oltre che di evasione è accusato il 33enne arrestato invece nella notte ad Aprilia. Insieme a un complice, dopo essere evaso dai domiciliari, ha aggredito con un bastone un rider derubandolo dello scooter mente stava facendo una consegna, poi con lo stesso mezzo ha tentato la rapina in un pizzeria ma è stato messo in fuga dai clienti. E’ stato incastrato dai carabinieri grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza.

- A Ponza tre giovani turisti sono stati denunciati per furto e incendio. All’alba di ieri, secondo quanto ricostruito, hanno rubato lo scooter di un albergatore che era parcheggiato in strada e poi poco lontano lo hanno dato alle fiamme. Sono stati subito rintracciati.

- Modifiche alla circolazione dei treni e disagi in vista con l’inizio della prossima settimana. Dall’11 al 13 giugno Rete ferroviaria Italiana effettuerà importanti e urgenti lavori di manutenzione straordinaria sui binari del nodo di Roma, con ripercussioni anche sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno (qui tutte le informazioni).