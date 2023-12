Le notizie più importanti di oggi 1 dicembre 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, venerdì 1 dicembre, raccontata attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- E' rimasto in silenzio davanti al giudice, Luigi D’Atino, il 33enne di Priverno arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere ucciso Germano Riccioni, il compagno della madre, e di avere ferito quest’ultima, Adele Coluzzi. Questa mattina D’Atino, che risponde di omicidio e tentato omicidio, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa per l'interrogatorio di convalida: davanti al magistrato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e ha soltanto rilasciato qualche breve dichiarazione (qui la notizia completa).

- Ha approfittato dell'avanzata età di una donna, 89enne, e ne ha carpito la fiducia al punto da entrare in casa sua più volte con la scusa di farle compagnia e scambiare due chiacchiere. Per molto tempo un 32enne si è finto amico della signora e in realtà le sottraeva il bancomat per fare acquisti. Solo dopo un anno la vittima si è resa conto dell'ingente ammanco sul suo conto corrente (qui la storia).

- Terminati i lavori: dopo due anni riapre al traffico il ponte di via Moscarello. Gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dell’infrastruttura al confine tra Cisterna e Latina chiusa nell'agosto del 2021. Completato l’iter per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ora il ponte è pronto a riaprire

- Giornata difficile anche oggi per i pendolari della provincia pontina. Dopo quello di ieri un nuovo sciopero è stato proclamato dai sindacati per questo venerdì 1 dicembre. Dalle 21 di ieri è infatti scattato lo stop del personale del gruppo Fs che durerà fino alla stessa ora di oggi con inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Molti i convogli cancellati già al mattino.

- Una notizia di economia. La Uil lancia l'allarme sulla desertificazione bancaria: in pochi anni persi 138 posti di lavoro e chiusi 19 sportelli in provincia. Lo studio del sindacato e la raccolta dei dati al livello regionale evidenzia che ad oltre, degli oltre 500mila abitanti del territorio pontino, 19mila sono rimasti senza uno sportello bancario nel proprio comune di residenza.