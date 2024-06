Le notizie più importanti di oggi 1 giugno 2024 a Latina e in provincia

Un riepilogo di questo sabato 1 giugno attraverso il racconto delle notizie e dei fatti principali di Latina e del resto della provincia pontina.

- Cade da un'altezza di 4 metri mentre lavora su una bisarca. L'incidente sul lavoro è avvenuto nella zona industriale del comune di Sezze. Un uomo di 56 anni, dipendente di una ditta esterna che trasportava materiale, ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Soccorso, è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma.

- Si chiude l'annosa vicenda giudiziaria legata al grattacielo Key di Latina. La Corte di Cassazione ha infatti disposto la confisca del palazzo con una sentenza emessa nei giorni scorsi. La sindaca Celentano commenta così: "Una decisione che non coglie di sorpresa perché dal primo giorno in cui mi sono insediata ho personalmente monitorato il caso sul quale l'assessorato di Annalisa Muzio aveva comunque intrapreso le necessarie procedure per verificare la sua legittimità, definite con un provvedimento di diniego a una vecchia domanda di condono del 2013. Tale diniego era propedeutico all’ordinanza di demolizione, in corso di predisposizione”.

- Ha seminato il panico all'interno del centro per l'impiego di Fondi, rompendo un vetro divisorio in plexiglass e ferendo un impiegato. Per questo episodio è stato arrestato il 29 maggio ma il giudice lo ha rimesso in libertà disponendo solo il divieto di dimora nel comune del sud pontino. Così, nei giorni successivi, le aggressioni si sono ripetute. Pretendendo soldi ha aggredito un gruppo di persone che erano intente a festeggiare una promessa di matrimonio, arrivando a colpire anche uno dei bambini presenti. Poi si è scagliato anche contro un assistente sociale da cui voleva un grossa somma di denaro. Per un 34enne straniero si sono aperte le porte del carcere (qui la notizia completa).

- Accertamenti e indagini in corso per un incendio di un'auto nel cuore della notte. L'allarme in via Pantani d'Inferno ha richiesto sul posto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco.

- Truffato per 9mila euro da un giovane calabrese che si era presentato come un operatore di un noto istituto bancario. L'uomo ha offerto a un ignaro cittadino di Formia una transazione economica che prevedeva il passaggio della somma a una carta prepagata. Dopo la denuncia della vittima i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile a denunciarlo.

- Varato il piano sosta e circolazione del Comune di Latina per la stagione estiva. Restano invariate le tariffe per il parcheggio negli stalli blu mentre viene istituita sul lungomare la zona 30 (qui tutte le novità).

- Piano asili: il Comune di Latina diserta il bando e così saltano 180 posti per i bimbi del nido. L'interrogazione del Pd presentata prima della scadenza del bando è rimasta senza risposta. Il termine di partecipazione è ora scaduto e l'amministrazione non ha presentato alcun progetto per avere i fondi per nuove strutture