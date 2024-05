Le notizie più importanti di oggi 1 maggio 2024 a Latina e in provincia

Ecco il racconto di questo 1 maggio attraverso le notizie e i fatti principali avvenuti a Latina e nel resto della provincia.

- Tragedia per un incidente ad Aprilia. Il bilancio è di un morto e quattro persone ferite. Un'auto con cinque persone a bordo è uscita fuori strada finendo contro un palo. Nessuno scampo per uno degli occupanti.

- Una lite al ristorante è degenerata con l'accoltellamento del gestore del locale. E' accaduto questo pomeriggio al lido di Latina, nel ristorante Capita Vasco. L'uomo, 65 anni, ferito da un cliente.

- Arresto lampo in tribunale a Latina dopo che un ladro ha rubato un portafogli. Protagonista un uomo che era all'interno del palazzo di giustizia per accompagnare un conoscente. L'uomo è salito al primo piano e su una sedia di un corridoio ha notato una borsa lasciata da una donna. In pochi minuti la proprietaria si è accorta che mancava il portafogli e ha subito allertato i carabinieri e gli uomini della vigilanza del tribunale, che hanno recuperato le immagini della videosorveglianza e identificato a stretto giro il responsabile (qui la notizia completa).

- Gran finale della rassegna Lievito. Ieri sera il talk con il fisico premio Nobel, Giorgio Parisi, ha incantato il pubblico del,teatro D'Annunzio. Accolto da una standing ovation, con la conduzione del direttore scientifico di Lievito Gianni Morelli, il professor Parisi ha ripercorso aneddoti della sua vita personale e dei suoi studi, ha spiegato al pubblico la "complessità ordinata" e con straordinaria ironia ha affrontato diversi altri temi: dalla difficoltà di fare ricerca scientifica in Italia alla fuga dei cervelli all'estero, fino alla pandemia e al ruolo degli scienziati all'interno della società.

- Scattano controlli a tappeto nel comune di Sezze dopo la rissa tra bande rivali e un colpo di pistola che accidentalmente ha colpito una ragazza di 20 anni sabato scorso. Dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocata in prefettura, i servizi di contrasto e prevenzione sul territorio si sono intensificati e ieri sera hanno portato a un arresto per droga. Un uomo è stato sorpreso in casa, nel corso di una perquisizione, con 84 grammi di marijuana. Continuano intanto le indagini dei carabinieri per rintracciare il responsabile del ferimento della giovane, già identificato.

- Primo maggio con il concerto dei sindacati Cgil, Csil e Uil spostato al teatro a causa del maltempo. Il messaggio della sindaca di Latina: "Un’occasione per ricordare le conquiste ottenute e la necessità di lavorare ancora molto verso i diritti da conquistare e da proteggere".