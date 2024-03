Le notizie più importanti di oggi 1 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 1 marzo, attraverso i fatti più importanti avvenuti a Latina e nel resto della provincia.

- La giornata si apre con una tragedia sulle strade. Un 27enne è morto investito da un'auto mentre era a piedi lungo la via Appia, nel territorio di Terracina. Denunciato un automobilista di 61 anni, che era alla guida del furgone della ditta per cui lavora e ha raccontato di non essersi accorto di aver colpito il giovane.

- Proceso Karibu: nuova udienza preliminare questa mattina davanti al gup del Tribunale di Latina Giulia Paolini per Marie Therese Mukamitsindo, dei figli Liliane Murekatete, moglie del deputato ex Verdi-Sinistra Italia, Aboubakar Soumahoro, Michel Rukundo, Aline Mutesi e Richard Mutangana chiamati a rispondere di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio nell'ambito della gestione dei fondi per richiedenti asilo. Molte le parti civili tra lavoratori, Comuni e Ministero dell'interno (qui la notizia).

- Prof di religione pedofilo: le vittime saranno ascoltate in audizione protetta Nel corso dell'udienza preliminare Garante dell'infanzia e ragazzi si sono costituiti parte civile. Respinta l'istanza di indicare la Diocesi quale responsabile civile.

- Un'ordinanza cautelare a carico di otto persone è stata eseguita tra le province di Trento, Bologna, Forlì- Cesena, Roma e Latina per un'associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio, tra cui furti e ricettazione di auto. L'indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Trento è iniziata a gennaio del 2018. Le auto consegnate a vari ricettatori sia italiani, nelle province di Forlì-Cesena, Latina e Roma, che esteri, in particolare in Slovenia (qui la notizia).

- Scatta la sorveglianza speciale per uno dei responsabili dell'aggressione omofoba avvenuta in un bar di Terracina nel 2022. Quattro le condanne in primo grado, altrettanti i Daspo urbani già emessi. Il provvedimento scattato questa volta per il fondano Salvatore Di Manno.