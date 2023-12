Le notizie più importanti di oggi 10 dicembre 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, domenica 10 dicembre, raccontata attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Il ricordo della scuola media dell'istituto comprensivo Giovanni Cena di Latina della studentessa morta nel drammatico incidente avvenuto nelle Filippine, dove si era recata con la famiglia per trascorrere le festività del Natale. Federica è morta insieme al fratellino di un anno, al padre e alla madre. Frequentava la seconda media e ora il suo istituto la ricorda con striscioni preparati dai ragazzi. Il messaggio di cordoglio della dirigente: "Lunedì prossimo terremo i libri chiusi ed i cuori aperti e tutti gli alunni del plesso che lei frequentava saranno accolti, insieme a me e ai docenti, nel piazzale adiacente la scuola per riportare pensieri e riflessioni su Federica, pensando e sperando che sarà proprio lei a tenerci compagnia".

- Una notizia di cronaca che arriva da Formia: inseguimento folle per le vie del centro e poi l'incidente. I carabinieri hanno tentato nella notte di fermare e controllare un'auto sospetta, ma il conducente e gli occupanti sono scappati a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento, terminato quando l'auto in fuga si è schiantata contro un altro veicolo. Accertamenti in corso.

- Arresto convalidato per Giovina De Rosa, 30 anni, una delle donne dell'omonima famiglia che gestisce alcune piazze di spaccio nel capoluogo. La donna, arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo investigativo, è comparsa davanti al giudice per rispondere dell'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Era stata trovata con diverse dosi in un appartamento di Campo Boario.

- L'appello della Confesercenti di Latina in vista delle festività natalizie e della corsa agli acquisti e ai regali. Il coordinatore provinciale dell'associazione di categoria, Ivan Simeone, lancia un appello alle famiglie: "Sosteniamo la comunità e l'economia locale".