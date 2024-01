Le notizie più importanti di oggi 10 gennaio 2024 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 10 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti con tutte le informazioni su ciò che è accaduto a Latina e in tutta la sua provincia.

- Nuova udienza del processo a carico del bidello di una scuola media di Latina accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una studentessa 13enne e finito ai domiciliari a ottobre 2022. Diversi i testimoni ascoltati, tra cui il padre della vittima che in aula ha detto: “Mia figlia era cambiata, era triste e di notte piangeva”.

- Momenti di paura nel pomeriggio di oggi per un incendio divampato nella cantina di uno dei palazzi di viale Nervi, a Latina. Scattato l’allarme da parte dei residenti sul posto sono giunti i vigili del fuoco, al lavoro per domare il rogo, e i carabinieri. Sei le persone rimaste intossicate a causa del fumo che ha raggiunto le scale.

- Un’anziano è stato aggredito in pieno centro a Latina a seguito di una a dir poco assurda lite stradale: l'uomo stava attraversando sulle strisce e ha protestato agitando il suo bastone perché l'auto non lo aveva lasciato passare quando il conducente del mezzo è sceso e lo ha spintonato. L’anziano è stato soccorso, l’automobilista è invece scappato.

- Tre quintali di prodotti alimentari sequestrati: questo il bilancio dei controlli dei carabinieri del Nas al mercato settimanale di Latina. Il blitz è scattato insieme al servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl di Latina nell'ambito di controlli mirati alla sicurezza alimentare, finalizzati a garantire un alto livello di protezione ai consumatori.

- Tre persone sono finite in carcere e una ai domiciliari nell’ambito di un’operazione dei carabinieri che hanno fatto luce su una fiorente attività di spaccio nel comune di Cori tra novembre 2021 e ottobre 2022. Nel corso dell’attività i militari hanno sequestrato anche circa 100 grammi di cocaina.

- Tredici milioni di euro di fatture non versate dalla Asl all'Icot mettono a rischio il pagamento degli stipendi di circa 700 dipendenti della struttura. Per questo il gruppo Giomi, dopo i ripetuti solleciti, è arrivato a diffidare l'azienda sanitaria locale alla quale continua a fornire supporto per posti letto e prestazioni sanitarie erogate (qui i particolari sulla notizia).