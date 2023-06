Le notizie più importanti di oggi 10 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 10 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Un bambino di appena due anni è caduto dal balcone di casa: è successo questa mattina a Sabaudia. A lanciare l’allarme la mamma: sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che hanno immediatamente predisposto il trasferimento del piccolo in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.

- E’ cordoglio a Gaeta e Formia per la morte di Davide Rossillo, il 53enne che nel pomeriggio di ieri ha perso la vita in un incidente stradale. Titolare di una struttura ricettiva nella città del Golfo, Davide Rossillo era molto conosciuto non solo nel sud pontino ma anche nel resto della provincia e d’Italia soprattutto per il suo impegno e il suo attivismo nella cultura e nell’arte.

- Sono stati condannati Diego, Guido e Marco Casamonica, tre componenti dell’omonimo clan, arrestati a maggio del 2022 a Latina per una serie di estorsioni e intimidazioni ai danni dei titolari di tre locali del capoluogo. Per Diego Casamonica la pena è di 5 anni e 4 mesi, per Guido di 3 anni e 8 mesi e per Marco di 3 anni e 2 mesi.

- Sono in corso le indagini dei carabinieri su un incendio che ha distrutto la parte interna del chiosco bar che si trova sul marciapiede in via Emanuele Filiberto, nel quartiere Nicolosi. L’attività da tempo era chiusa; al momento non viene esclusa nessuna pista.

- Ricercato da mesi, dopo aver lasciato arbitrariamente una comunità in Emilia Romagna in cui stava scontando una pena per una serie di reati, un giovane di 24 anni è stato rintracciato e arrestato a Gaeta dalla polizia. Si nascondeva insieme a una ragazza in un magazzino. Ora per lui si aprono le porte del carcere.