Le notizie più importanti di oggi 10 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

La giornata di oggi, lunedì 10 luglio, raccontata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Sgombero questa mattina per la casa popolare del palazzone Le Vele, in Q4. L'appartamento Ater all'undicesimo piano del Lotto 47 che era stato legittimamente assegnato a Maria Grazia Di Silvio, la madre di Angelo, Salvatore e Valentina Travali. L'operazione Status Quo un anno fa aveva portato alla luce un giro di spaccio gestito dalla famiglia, che aveva come punto di riferimento proprio quell'immobile. Si è dunque concluso l'iter amministrativo che ora ha portato alla riaquisizione dell'alloggio da parte dell'Ater con l'uso della forza pubblica (qui tutti i dettagli della notizia).

- Rapine in serie ad Aprilia. Ben tre i colpi consumati negli ultimi giorni in città ai danni di supermercati e attività commerciali. Colpito il supermercato Eurospin di via Carroceto, 48 ore dopo il negozio Acqua e Sapone di via Toscanini e poi Eurosurgelati di via Mascagni. Indagini serrate dei carabinieri del Reparto territoriale (qui la notizia).

- Estate, tempo di movida, locali aperti fino a tarda notti e musica. Una nuova ordinanza del servizio Attività produttive del Comune di Latina stabilisce ora precisi limiti e orari che i locali pubblici devono osservare durante la settimana e nel week end (qui i dettagli).

- Sarà interrogato domani mattina, martedì 11 luglio, il 32enne accusato di avere violentato una giovane ad Anzio. L’uomo, che è detenuto presso il carcere di Latina, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario essendo stato rintracciato e arrestato sabato ad Aprilia.

- Temperature roventi in città anche nei prossimi giorni. Inizia l'afa estiva e quella di oggi è stata una giornata da bollino arancione. Ma la colonnina delle temperature è destinata a salire ancora e martedì e mercoledì saranno due giornate addirittura da bollino rosso (leggi la notizia).