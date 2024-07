Le notizie più importanti di oggi 10 luglio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il riepilogo di questo mercoledì 10 luglio attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E’ di oggi la notizia delle dimissioni di Giacomo Mignano, consulente giuridico a titolo gratuito del sindaco Matilde Celentano. Le dimissioni sono state presentate nei giorni scorsi dal professionista "per una questione di opportunità” e sono arrivate in coincidenza con l'udienza preliminare del processo per il fallimento della Latina Ambiente in programma per domani in cui Mignano figura nell'elenco degli indagati insieme ad altre 25 persone. Al momento le dimissioni non sono state ancora accettate dalla prima cittadina. Opposizione: “Le dimissioni arrivano tardi. Un conflitto di interesse su più fronti”.

- Controlli serrati nelle aziende agricole e nelle cooperative, nei campi, nelle serre di coltivazione, nelle sedi legali delle società: l’operazione della guardia di finanza nelle zone da Sabaudia a Terracina. Sono stati identificati e ascoltati 103 braccianti stranieri; circa la metà dei contratti presentavano irregolarità (qui il bilancio dei controlli).

- Stalking e tentata estorsione: queste le accuse per un uomo di Latina arrestato dalla squadra mobile. E’ ritenuto responsabile di aver vessato e minacciato la suocera, con condotte sempre più violente e con continue richieste di denaro nel tempo sempre più frequenti e insistenti. Le indagini dopo che la donna ha denunciato tutto alla polizia.

- La campagna di Legambiente Goletta Verde ha consentito di monitorare il mare pontino in 12 punti. Dai campioni prelevati lungo la costa della provincia di Latina 3 sono risultati fortemente inquinati, 4 inquinati e 5 sono nei limiti di legge. Tutti i dati.

- Dopo lo stupro a Ponza c'è grande preoccupazione fra i residenti dell'isola. Il sindaco Franco Ambrosino chiede maggiori controlli alle forze dell'ordine e al prefetto e maggiore attenzione anche da parte dei gestori dei locali sulla selezione del personale stagionale. Un'ombra inquietante sulla stagione (l'articolo completo).