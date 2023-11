Le notizie più importanti di oggi 10 novembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, venerdì 10 novembre, attraverso le notizie e i fatti più interessanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia.

- Tutti condannati i quattro ragazzi di Fondi arrestati il 14 ottobre dello scorso anno per l'aggressione omofoba a un ragazzo di Terracina, picchiato e insultato in un bar perchè omosessuale. Gli imputati sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina per rispondere di lesioni aggravate dalla finalità discriminatoria, nel processo celebrato con rito abbreviato per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena (qui l'articolo completo).

- Maxi operazione della polizia di Stato contro lo sfruttamento del lavoro e l'immigrazione irregolare. L'attività, coordinata dallo Sco e condotta dalle squadre mobili, ha interessato diverse province italiane, tra cui Latina. Centinaia di agenti in campo per perquisizioni e verifiche nei punti di raccolta dei lavoratori stranieri, in esercizi commerciali e imprese che impiegano manodopera extracomunitaria (qui il bilancio dell'operazione).

- Operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo investigativo ad Aprilia. L'indagine scaturita dagli accertamenti in seguito agli omicidi di Fabrizio Moretto ed Erik D'Arienzo ha portato a scoprire un giro di spaccio gestito nel nord della provincia pontina. Due misure cautelari con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (qui la notizia).

- Controlli della polizia con i cani antidroga in tre scuole superiori del capoluogo. In azione il personale delle Volanti e della divisione Anticrimine. L'operazione in collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici. Segnalato uno studente per uso personale di stupefacenti.

- Un anziano di 82 anni trovato in un parco con dosi di droga, in casa nascondeva hashish e cocaina. I carabinieri lo hanno denunciato ad Aprilia. Dopo averlo sorpreso in un'area verde cittadina con lo stupefacente, hanno esteso i controlli anche alla sua abitazione (qui la notizia).