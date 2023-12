Le notizie più importanti di oggi 11 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, lunedì 11 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto è ricoverato nel reparto di cardiologia dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Il primo cittadino ieri pomeriggio ha accusato un malore e si è recato al pronto soccorso; nella mattinata di oggi è stato sottoposto a un intervento non programmato. “Sentito telefonicamente - fanno sapere dal Comune -, è sereno e vigile e, dopo un breve periodo di riposo, tornerà ad assolvere gli impegni amministrativi e istituzionali”.

- E’ stato interrogato l’uomo di 38 anni arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per una rapina all’interno di un supermercato durante la quale aveva anche minacciato la cassiera con un paio di forbici. Ascoltato dal giudice si è difeso così: “Avevo bisogno urgente di soldi ma non volevo far male a nessuno”. Resta in carcere.

- Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Gianmarco Pozzi, il giovane romano di 28 anni il cui corpo senza vita è stato rinvenuto il 9 agosto del 2020 a Ponza. Come riporta il Corriere della Sera sarebbero state acquisite due tracce di Dna sulla carriola trovata nei mesi scorsi dal padre del ragazzo sull’isola e divenuta ora un elemento importante nelle indagini.

- E’ stato annunciato oggi dall'amministrazione di Latina il calendario di eventi per le festività natalizie che si chiuderà il 7 gennaio. Investita una cifra importante da parte del Comune, pari a 125mila euro che andranno a coprire le iniziative e le luminarie. “Ci auguriamo che i nostri cittadini scelgano di rimanere a Latina e che la città sia attrazione anche per chi viene da fuori” ha commentato la sindaca Celentano.

- Informazione di servizio: un’interruzione idrica per consentire lavori sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale Sardellane è stata annunciata da Acqualatina. Dal pomeriggio di mercoledì 13 dicembre - il ripristino del servizio è previsto nella nottata - mancherà l’acqua in sei comuni della provincia. Qui per tutte le informazioni.