Le notizie più importanti di oggi 11 gennaio 2024 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 11 gennaio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- In Corte di assise di appello il processo per omicidio a carico di Antonino Zappalà, il 46enne accusato di aver ucciso la suocera Nadia Bergamini a gennaio del 2020. Dopo tre ore di camera di consiglio i giudici hanno confermato la condanna di primo grado a 21 anni e sette mesi di reclusione per omicidio volontario.

- Ancora una notizia di cronaca giudiziaria:cade l’aggravante mafiosa per francesco Viola e Giovanni Ciaravino, esponenti del clan Travali imputati del processo nato dall'operazione "Reset" che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. La Corte di appello di Roma ha condannato Viola a 14 anni e 4 mesi e Ciaravino a 7 anni e 8 mesi, ma ha escluso per entrambi l'aggravante del metodo mafioso che era stato invece riconosciuta nella sentenza di primo grado.

- Un elicottero militare Augusta HH101 dell'Aeronautica ha tranciato un cavo dell'alta tensione durante un volo ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza durante un'esercitazione. E' accaduto nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Molta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Salvo infatti tutto l'equipaggio del velivolo (qui la notizia).

- Smantellata dai carabinieri un'organizzazione che da Caserta riforniva piazzisti da diverse province italiane. L'operazione antidroga scattata nella provincia campana ha toccato anche il territorio pontino. Tredici le persone arrestate. Gli acquirenti erano tossicodipendenti o altri pusher che poi smerciavano lo stupefacente nelle province di Salerno, Teramo, Perugia e anche nella piazza di spaccio di San Felice Circeo.

- Estorsioni e intimidazioni mafiose con fucili e bombe a mano tra Aprilia e Pomezia ai danni di alcuni imprenditori. Si è concluso con tre condanne il processo davanti al Tribunale di Velletri. I giudici hanno condannato Giampiero Gangemi di Aprilia a sei anni di reclusione, Patrizio Forniti di Anzio a sei anni e otto mesi, Mirko Morgani di Aprilia a un anno e otto mesi con la sospensione condizionale della pena.

- Il focus della Uil sui progetti del Pnrr sulla base dei dati aggiornati a settembre 2023. Passano da 274 milioni a quasi 290milioni di euro le risorse assegnate complessivamente al territorio pontino, ma la città capoluogo perde quasi sei milioni.