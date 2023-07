Le notizie più importanti di oggi 11 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

La giornata di oggi, martedì 11 luglio, raccontata attraverso le notizie e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia pontina.

- Un professore di religione di 49 anni è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale ai danni di un suo alunno e di tentata violenza nei confronti di altri tre studenti del capoluogo, tutti minorenni. I fatti in una scuola superiore di Latina: il docente nei mesi scorsi era già stato sospeso, ora è finito ai domiciliari.

- Sette condanne per 133 anni complessivi di carcere: questa la sentenza di oggi della Corte d'assise del Tribunale di Latina a carico di altrettanti cittadini di nazionalità indiana imputati per l'omicidio di un loro connazionale ucciso a bastonate a 29 anni nel corso di una spedizione punitiva a Borgo Montello.

- Alberto Veneruso e le altre nove persone indagate per il fallimento della Meccano sono state rinviate a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta: lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario che ha fissato all’11 settembre 2024 la data del processo.

- Latina è tra le 20 peggiori province italiane per reati ambientali: il dato emerge dal Rapporto Ecomafia 2023 presentato oggi da Legambiente. Il Lazio rispetto allo scorso anni scende al quarto posto. Maglia nera al territorio pontino per gli incendi boschivi, male anche per gli illeciti legati al ciclo dei rifiuti e del cemento.

- E’ stato interrogato e ha confessato tutto l’uomo di 32 anni di origini nigeriane che sabato scorso era stato arrestato ad Aprilia perché accusato di essere il responsabile della violenza sessuale nei confronti di una giovane di 19 anni ad Anzio. L’uomo, secondo quanto deciso dal giudice, resta in carcere.

- Ancora una tragedia sulle strade della provincia pontina: Sandro Califano è morto al San Camillo di Roma. Il 49enne di Cisterna era rimasto coinvolto in un incidente lo scorso sabato in via Toti mentre era alla guida del suo scooter.