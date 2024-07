Le notizie più importanti di oggi 11 luglio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie principali della giornata? Ecco un riepilogo dei fatti principali avvenuti a Latina e provincia in questo giovedì 11 luglio.

- Intimidazioni mafiose per rivendere la casa comprata all’asta. :L'operazione della squadra mobile è scattata all'alba a Latina, scaturita da un'indagine della Dda. Cinque le misure cautelari: quattro arresti e un divieto di dimora. L’accusa è di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini hanno preso il via a ottobre dello scorso anno in seguito alla denuncia di un uomo che aveva subito pressioni per vendere un appartamento di via Attilio Regolo, a Campo Boario, che si era aggiudicato all'asta (qui i nomi degli arrestati).

- Un altro incidente sul lavoro in provincia di Latina. A Sermoneta un operaio di una società che si occupa della vendita di macchine agricole è rimasto ferito a una mano mentre lavorava alla smerigliatura di un oggetto di metallo. Accertamenti e verifiche in corso per accertare responsabilità.

- A Latina l'attenzione concentrata ancora sul "caso Mignano". Dopo le dimissioni presentate dal consulente del Comune, indagato nel procedimento per il fallimento della società Latina Ambiente, la sindaca Celentano ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile nel processo ma ha ribadito la massima fiducia verso Mignano, rinviando la decisione sulle sua scelta di lasciare l'ente (qui l'articolo completo).

- Un incendio divampato nella notte ha distrutto il centro commerciale Orizzonte di Terracina, in via Badino, danneggiando anche la struttura di vendita attigua. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo.

- Giorni di fuoco a Latina. L'ondata di calore ha fatto salire le temperature in città fino a 40 gradi percepiti. Gli esperti della Sima- Società italiana di medicina ambientale - lanciano l'allarme sui rischi per la salute. Il "bollino rosso" durerà almeno fino al 13 luglio (qui tutti i consigli utili e i rischi per la salute).

- E' stato condannato a sei anni di carcere oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale per la durata della pena Alessandro Artusa, il 60enne coinvolto nell'operazione "I Pubblicani" per la quale a ottobre 2022 vennero arrestate otto persone con le accuse di rapina, sequestro di persona, estorsione aggravata, lesioni personali aggravate dall'uso di armi, detenzione e porto illegale di armi, porto di armi e oggetti atti ad offendere e traffico di sostanze stupefacenti (qui l'articolo completo).