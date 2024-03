Le notizie più importanti di oggi 11 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questo lunedì 11 marzo attraverso le notizie e i fatti principali avvenuti a Latina e nel resto della provincia.

- A Latina è stato scoperto il cadavere di un uomo in una zona di vegetazione incolta alle spalle delle autolinee. L'uomo è stato identificato: si tratta di un 42enne del capoluogo già noto alle forze dell'ordine, tossicodipendente, di cui si erano perse le tracce da qualche giorno. Si ipotizza una overdose. La procura disporrà gli accertamenti necessari a stabilire la causa del decesso.

- Una notizia di giudiziaria: per l'omicidio di Massimiliano Moro, avvenuto la sera del 25 gennaio 2010, la Dda di Roma ha chiesto due ergastoli e due condanne a 30 anni per i quattro imputati. Simone Grenga, considerato autore del delitto, Ferdinando Ciarelli detto Macù, organizzatore dell'agguato, Antoniogiorgio Ciarelli e Ferdinando Di Silvio detto Pupetto. Si era trattato di un'esecuzione nell'ambito della "guerra criminale" (qui tutti i dettagli della notizia).

- Da Aprilia arriva invece la notizia di colpi di arma da fuoco esplosi in via Aldo Moro. I proiettili sarebbero stati esplosi contro un'auto parcheggiata lungo la strada. Sul caso sono in corso serrate indagini dei carabinieri. L'allarme lanciato da alcuni residenti della zona.

- Sempre ad Aprilia i carabinieri hanno chiuso il cerchio su una delle rapine messe a segno in città nel mese di febbraio. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un rumeno di 34 anni, ritenuto responsabile di un colpo consumato il 5 febbraio in una tabaccheria. A febbraio due tabaccherie erano state colpite nel giro di 24 ore in via Ugo Foscolo e in via De Gasperi. Gli investigatori ritengono che dietro le rapine, commesse con le stesse modalità, ci sia un gruppo organizzato. Indagini ancora in corso per risalire ai complici (qui la notizia completa).

- L'esito delle elezioni provinciali di Latina: esulta il centrodestra, con FdI che è il primo partito, seguito da Forza Italia. Entrambi portano nell'assise di via Costa quattro consiglieri. Due sono poi i consiglieri eletti nella lista del Pd, uno per le Civiche pontine, uno anche per la lista Prima la provincia di Latina (Lega e Udc insieme). La composizione del nuovo consiglio provinciale.

- Riaprirà presto il chiosco-bar all’interno del parco San Marco di Latina. L’annuncio dell’amministrazione comunale: ultimata la gara per l’assegnazione del chiosco-bar all’interno del parco. L'aggiudicazione provvisoria è andata alla Ag Planet. A breve il servizio sarà di nuovo attivo all’interno dell’area verde urbana.