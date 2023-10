Le notizie più importanti di oggi 11 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

-E' del tardo pomeriggio di oggi la notizia di un tragico incidente costato la vita a un uomo di 46 anni. Il sinistro si è verificato in via Nettuno a Cisterna mentre la vittima era in sella alla sua bicicletta colpita frontalmente da una vettura che, secondo una prima ricostruzione, era in fase di sorpasso. Vettura che poi si è data alla fuga. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Sono invece in corso le indagini della polizia locale vicina a individuare l'auto pirata e il suo conducente.

- Un anno e 10 mesi di carcere: è la condanna nei confronti del 29enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale, evasione dai domiciliari e lesioni nonché di calunnia per avere aggredito il comandante della Guardia di finanza di Cisterna, Mario Serra. I fatti risalgono al giugno scorso; oggi la sentenza.

- E’ stato invece assolto nell’ambito del processo che aveva come oggetto l’ampliamento delle tribune dello stadio Francioni di Latina, l’ingegnere milanese Lorenzo Di Gravio che secondo l’accusa avrebbe firmato il certificato di collaudo della struttura mentre risultava essere in vacanza in Puglia. Oggi a conclusione della camera di consiglio il giudice, a fronte di una richiesta di condanna a un anno da paete del pubblico ministero, ha accolto la richiesta della difesa assolvendo l’ingegnere perché il fatto non sussiste.

- Più incidenti stradali e più vittime, anche nel territorio pontino nel 2022. A raccontarlo sono i dati raccolti in un'indagine elaborata da Aci-Istat. Se si considera proprio il numero delle vittime in valore assoluto, che ammonta 3.159 per il totale nazionale, un peggioramento è stato registrato nelle province di Roma (+33) e Latina (+18), che fanno del Lazio la regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+44).

- Quasi cinque milioni di euro per la città di Latina: a tanto ammontano i finanzianti previsti dalla Regione Lazio e destinati alla sanità e ai trasporti. Soddisfatta la sindaca Matilde Celentano: “E’ il frutto della filiera istituzionale instaurata tra l’amministrazione comunale di Latina e la Regione Lazio”.