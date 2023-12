Le notizie più importanti di oggi 12 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, martedì 12 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Ancora sangue sulle strade del territorio pontino: in un incidente avvenuto lungo la via Appia, nel territorio di Itri, ha perso la vita un pensionato che alla guida della sua auto si è scontrato con un’altra vettura. Soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

- E’ stato arrestato il giovane di 27 anni che nella notte di domenica era alla guida dell’auto che ha seminato il panico tra le vie del centro di Formia e che inseguita dai carabinieri ha terminato la sua folle fuga con un incidente. Il ragazzo, bloccato dai militari e poi risultato al volante sotto l’effetto di cocaina e hashish, è finito in manette, mentre i due minori che erano a bordo con lui sono stati denunciati.

- Protagonista di alcuni episodi di violenza nei confronti dei familiari dai quali pretendeva denaro per poter acquistare della droga: per questo un 38enne di Aprilia è stato allontanato da casa. Nel corso dell’ultima discussione l’uomo ha infatti sferrato un pugno al padre disabile e poi ha colpito anche la madre, ferendoli entrambi. I genitori hanno così deciso di presentare una denuncia ai carabinieri.

- Perseguitata e pedinata dal vicino di casa è stata costretta a rivolgersi alla polizia: è quanto accaduto a una donna che da circa un anno, da quando era andata a vivere in un nuovo appartamento, era diventata oggetto delle attenzioni morbose di un uomo che vive nello stesso stabile. Per lui è scattato ora il divieto di avvicinamento.

- Prenderanno il via il 18 dicembre, giorno del 91esimo anniversario della fondazione della città di Latina, i lavori di riqualificazione al parco Falcone Borsellino. L’annuncio dell’amministrazione con una nota. Gli interventi dureranno circa 400 giorni. “E’ stata una corsa contro il tempo iniziata dal giorno del nostro insediamento per non perdere i fondi relativi ai progetti oggetto di finanziamento”, ha commentato il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale.