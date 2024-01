Le notizie più importanti di oggi 12 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 12 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti con le informazioni su ciò che è accaduto a Latina e in tutta la sua provincia.

- Tragedia a Fondi dove una donna di 82 anni è morta nell’incendio divampato nella sua abitazione. E’ accaduto intorno all’ora di pranzo in una palazzina in via San Gaetano nel centro della città. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per domare il rogo. Purtroppo inutili si sono rivelati i soccorsi per l’anziana. Le indagini sono affidate alla polizia.

- “Di Silvio, un’associazione di tipo mafioso che sfrutta la fama criminale della famiglia”: è questo uno dei passaggi attraverso cui la Corte di appello di Roma racconta in 463 pagine le motivazioni della sentenza con cui sono stati inflitti i 53 anni di condanna ai componenti del clan con la sentenza del 2 ottobre scorso nell'ambito del processo "Alba Pontina”.

- Sono state ascoltate le quattro persone residenti tra Cori e Cisterna arrestate nei giorni scorsi perché accusate di avere gestito un'attività di spaccio di droga nel periodo compreso tra la fine del 2021 e ottobre 2022. Agli arresti - tre in carcere e uno ai domiciliari - erano finiti tre uomini e una donna. Oggi gli interrogatori.

- Nuova operazione interforze “Alto Impatto” nelle zone della Q4 e della Q5 a Latina. In campo il personale della Questura con gli equipaggi della squadra volante, della polizia amministrativa e del reparto Prevenzione crimine Lazio insieme alle pattuglie dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. I controlli hanno interessato sia la circolazione stradale che gli esercizi commerciali (il bilancio dei controlli di polizia e dei carabinieri).

- Lunghe ore di apprensione sono state vissute per le sorti di un uomo di 38 anni scomparso a Fondi. A dare l’allarme il fratello dopo che il 38enne, in condizioni di particolare fragilità, si è allontanato da casa a piedi senza dare più notizie. Dopo intense ricerche nella notte il ritrovamento a Roma.

- Nel 2023 sono state 311 le chiamate e le richieste di aiuto arrivate al Centro Donna Lilith, 258 sono stati invece i percorsi di uscita da situazioni di violenza domestica attivati e fra questi 47 sono scaturiti da interventi in emergenza arrivati prevalentemente da forze dell’ordine e presidi sanitari della provincia pontina: questi i numeri che raccontano l’impegno e l’attività del centro nella provincia al fianco delle donne vittime di violenza e che sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa (il bilancio completo).