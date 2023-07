Le notizie più importanti di oggi 12 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

La giornata di oggi, mercoledì 12 luglio, raccontata attraverso le notizie e le storie più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Nuova misura personale per lo straniero che lo scorso maggio era stato arrestato per le violenze all’Intermodale. Il Tribunale di Roma, su richiesta del questore di Latina, ha applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del 30enne di origni romene che dopo giorni di serrate indagini era finito in manette con le accuse di violenza sessuale e sequestro di persona ai danni di una ragazza minorenne.

- Un nuovo posto di polizia è attivo da oggi all’interno del pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina. Un risposta al triste, e sempre più diffuso, fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. La cerimonia di inaugurazione c’è stata questa mattina alla presenza del questore di Latina, Raffaele Gargiulo, del prefetto Maurizio Falco e dalla manager della Asl pontina Silvia Cavalli.

- Si allunga la scia di sangue sulle strade della provincia pontina: in un incidente avvenuto su via Le Pastine a Sermoneta Scalo ha perso la vita Alessio Bego di 49 anni. L’uomo era in sella alla sua moto quando ne ha perso il controllo finendo contro un’auto in sosta. Inutili i soccorsi.

- Novità nella storia relativa all’aggressione subita dal comandate della Guardia di Finanza di Cisterna Mario Serra. Il processo a carico di Davis Coluzzi è stato rinviato al 20 settembre. Il legale dell’uomo ha chiesto il rito abbreviato mentre il luogotenente Serra si è costituito parte civile.

- Sono quattro gli episodi che vengono contestati al professore di religione arrestato dai carabinieri per una violenza sessuale su un suo studente e tre tentate violenze sessuali su altrettanti ragazzi, sempre suoi allunni, reato aggravato dalla circostanza che le vittime sono tutte minorenni. L’uomo sarà interrogato nei prossimi giorni.