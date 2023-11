Le notizie più importanti di oggi 12 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 12 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Dramma durante una battuta di caccia sulle montagne di Roccasecca dei Volsci: un uomo di 62 anni è caduto da un costone di roccia facendo un volo di una decina di metri e battendo la testa. Inutile si sono rivelati i soccorsi prestati al cacciatore. Per recuperare il corpo, finito in un dirupo, necessario anche l’intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco; sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i sanitari del 118.

- Incidente mortale nella notte lungo la variante Appia, nel territorio di Minturno: un giovane di 22 anni è stato investito da un camion mentre era in sella alla sua bici. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

- Giornata storica a Terracina che ha vissuto il grande evento dell’inaugurazione del Teatro Romano che dopo 2000 anni è tornato ufficialmente alla luce insieme a reperti unici, come la testa della statua di Giulio Cesare che riproduce fedelmente il suo volto. La cerimonia in una gremita piazza Municipio.

- A chiudere lo sport: dopo una maratona di 5 set, il Cisterna Volley cede in trasferta contro la Pallavolo Padova. Sotto di due parziali, i pontini rimontano ma non riescono a ribaltare il risultato. Importante vittoria per il Latina Calcio che in trasferta rifila tre gol al Messina.