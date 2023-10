Le notizie più importanti di oggi 12 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Nuova udienza del processo a carico di Moscardelli, Rainone ed Esposito per corruzione, falso e rivelazione di segreto d’ufficio nell'ambito del concorso della Asl di Latina. Parola a due testi citati dalla difesa, uno dei quali era un concorrente del concorso che alla fine, alle domande dell'avvocato di parte civile, ha rivelato che suo padre, dipendente dell'azienda sanitaria, quel giorno svolgeva il ruolo di controllore nelle prove di esame (leggi qui la notizia completa).

- Controlli sul vino: i carabinieri del Nas nelle aziende pontine. Controllate in tutta la provincia pontina 13 attività, di cui 4 sono risultate non conformi. Sei sono state in totale le violazioni contestate, per un ammontare di circa 3.000 euro, relativamente a carenze igienico sanitarie, al mancato aggiornamento della Dia sanitaria, alla non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo (leggi qui la notizia).

- Un'altra notizia che arriva dal tribunale, dove si è celebrato il processo a carico del bidello accusato di violenza sessuale aggravata a una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva 13 anni. L'uomo, operatore in una scuola media del capoluogo, era finito agli arresti domiciliari a ottobre dello scorso anno. In aula la testimonianza della madre della ragazza.

- Terribile incidente sulla Pontina questa mattina, in direzione del capoluogo, all'altezza del km 58,600. Un'auto si è schiantata su un camion che era fermo sul margine della carreggiata per un problema al veicolo. Distrutta la vettura, una persona rimasta ferita.

- Un riconoscimento internazionale all'ospedale Goretti di Latina dato da Eso-Angels, per i traguardi raggiunti nella rete Stroke per la cura e il trattamento dell'ictus ischemico, una patologia "tempo dipendente" che rappresenta la terza causa di morte in Italia. Dal 2020 ad oggi grazie allo Stroke team il Goretti ha visto ridurre la percentuale dei decessi a 30 giorni dall'evento (qui la notizia completa).

- Un cantiere senza autorizzazione è stato scoperto dalla polizia stradale sulla Monti Lepini. Un episodio simile si era verificato già nei mesi scorsi sulla Pontina e la scena si è ora ripetuta, questa volta sulla strada statale 156. Sull’arteria gli agenti della polstrada sono intervenuti nei pressi del chilometro 32+500 nel territorio di Sezze per ragioni legate alla viabilità quando si sono accorti di quanto stava accadendo (qui la notizia).