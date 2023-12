Le notizie più importanti di oggi 13 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, mercoledì 13 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- E’ la notizia della giornata: Latina e Gaeta sono tra le 10 finaliste per diventare Capitale italiana della Cultura 2026. La notizia è stata ufficializzata nella tarda mattinata direttamente dal Ministero della Cultura dopo che la giuria ha scelto i 10 progetti finalisti dopo aver esaminato le 16 candidature pervenute. Il capoluogo pontino è in corsa con il dossier dal titolo “Bonum facere” e la città del Golfo con il dossier “Blu, il Clima della Cultura”.

- “Stai attenta che non ti do 20 coltellate come ha fatto quel ragazzo con la fidanzata… io te ne do 220”: queste le frasi che un uomo di Sabaudia ha pronunciato, evocando l’omicidio di Giulia Cecchettin, mentre armato di un coltello minacciava la moglie. La donna è stata salvata dalla figlia che intervenuta ha poi allertato i carabinieri mentre lui è stato arrestato.

- I canoni mai riscossi dal Comune di Sabaudia per le concessioni demaniali sono stati al centro dell’udienza di oggi del processo nato dall’operazione “Dune” che a febbraio dello scorso anno aveva portato all’arresto anche dell’allora sindaca Giada Gervasi. A parlare è stato l'ex resposnabile del Demanio del Comune della città delle dune.

- Altri 7 chili di droga sono stati trovati dagli uomini della Squadra Mobile in casa del 36enne di Latina finito agli arresti nei giorni scorsi dopo essere stato fermato sull’autostrada A1 a Cassino e trovato in possesso di 26 chili di hashish. Le indagini si concentrano ora proprio sul ruolo dell'uomo e sulla destinazione dello stupefacente che trasportava in auto.