Le notizie più importanti di oggi 13 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 13 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- E’ stato catturato a Roma il detenuto evaso domenica scorsa dal carcere di Latina. E’ durata 48 ore la fuga del giovane di 22 anni di origini egiziane di cui si erano perse le tracce dopo che era riuscito a scappare dalla casa circondariale di via Aspromonte. L’operazione di polizia e penitenziaria: il fuggitivo è stato notato alla stazione Termini e pedinato senza dare nell'occhio fin dentro la metropolitana per poi essere bloccato dopo essere sceso alla fermata Colosseo.

- Ventuno anni e sette mesi di carcere: questa la condanna inflitta ad Antonino Zappalà, l'uomo di 46 anni accusato dell’omicidio della suocera Nadia Bergamini, 70enne e invalida, uccisa a gennaio dello scorso anno all’interno dell’appartamento in zona Morbella dove entrambi abitavano con la figlia di lei. La sentenza nel pomeriggio di oggi.

- Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà a Latina nei prossimi giorni per presenziare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato dalla Prefettura. L'annuncio a margine di un incontro organizzato dal senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini a cui ha preso parte anche la sindaca di Latina Matilde Celentano.

- Resta alta l’attenzione sul fronte maltempo in provincia: vertice in Prefettura nel pomeriggio di oggi alla presenza anche dei rappresentanti della Regione oltre che dei Comuni colpiti dall’ondata straordinaria degli ultimi giorni, Sezze e Sermoneta. E proprio a Sermoneta a causa delle piogge si è allagato il sottopasso di via Dormigliosa dove è rimasto bloccato un automobilista tratto in salvo dai vigili del fuoco. Intanto per le prossime ore è stata emanata una nuova allerta meteo di colore giallo.