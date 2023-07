Le notizie più importanti di oggi 13 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

Riviviamo la giornata di oggi, giovedì 13 luglio, attraverso le notizie e le storie più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia pontina.

- Maxi operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Toscanini ad Aprilia. Il blitz questa mattina all’alba che ha consentito di smantellare un consolidato e strutturato gruppo dedito allo spaccio. Un uomo è stato arrestato, sequestrato un chilo di stupefacente.

- Sette anni e quattro mesi: questa la condanna nei confronti di Cesare De Rosa accusato di tentato omicidio per gli spari in via Londra dell'aprile dello scorso anno. Oggi la sentenza con rito abbreviato in Tribunale a Latina.

- Ancora un’attività antidroga, questa volta della Guardia di Finanza e questa volta a San Felice Circeo: qui i militari hanno sequestrato oltre due chili di stupefacente rinvenuti nell’abitazione di un pusher.

- Ha maltrattato la madre anziana e invalida con minacce, vessazioni e ogni genere di insulto: per questo un uomo di 48 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il gip: "Non può che stare in carcere”.

- E’ stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa il disegno di legge - con primo firmatario e promotore il senatore Nicola Calandrini - nell’ambito del progetto “Centenario di Latina 1932-2032. Città del ‘900, città delle acque, città dell’accoglienza” (qui tutti i dettagli).