Le notizie più importanti di oggi 13 luglio 2024 a Latina e in provincia

Ecco un riepilogo di ciò che è accaduto oggi, sabato 13 luglio, dei fatti principali avvenuti a Latina e in provincia.

- Incidente stradale mortale poco prima dell'alba nel capoluogo pontino. A perdere la vita Umberto Rufo, 48 anni, che a bordo della sua moto è andato a sbattere contro la rotatoria posta all'incrocio tra via del Lido e via Nascosa. Purtroppo per ljui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Cordoglio per la sua scomparsa.

- Un 55enne di Latina è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata sulla figlia minorenne. L'uomo avrebbe costretto in diverse occasioni la figlia minorenne a fare e subire atti sessuali tra le mura dimestiche. Alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere eseguito oggi.

- La tariffa del servizio idrico sembra destinata ad aumentare del 14%. E’ quanto emerge dal piano degli investimenti presentato dal socio privato della società Acqualatina e approvato dai componenti del Consiglio di amministrazione. Ma la Conferenza dei sindaci ha espresso parere contrario. Il Pd: "I cittadini non possono né debbono essere vessati da una tariffazione insostenibile".

- Aveva rapporti con esponenti di primo piano del clan Travali-Di Silvio Ivan Rapone, il 46enne considerato il vero proprietario del ristorante "La Lucciola" sul lungomare di Latina, posto sotto sequestro per intestazione fittizia. L'imprenditore per evitare conseguenze sui propri beni aveva ceduto il locale ad un'altra società. Secondo il collaboratore di giustizia Renato Pugliese l’imprenditore pagava i Travali per ottenere notizie riservate acquisite e dei procedimenti penali pendenti a suo carico.

- Utilizzava un'auto della quale aveva la disponibilità e che rimaneva sempre parcheggiata a Latina scalo come deposito per la cocaina da spacciare. Così il 27enne Daniele De Angelis, arrestato nei mesi scorsi grazie ad una segnalazione sulla app della Polizia e sorpreso con un chilo di droga, è stato condannato a sei anni di carcere.