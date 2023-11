Le notizie più importanti di oggi 13 novembre 2023 a Latina e in provincia

Tra cronaca e attualità un riepilogo della giornata di oggi, lunedì 13 novembre, attraverso i fatti più interessanti accaduti a Latina e provincia.

- La giornata si è aperta con due omicidi consumati nell'arco di poche ore in due diverse zone del territorio. A Sabaudia, in località Bella Farnia, un bracciante agricolo indiano di 48 anni è morto per le gravissime ferite riportate in un violento pestaggio. L’uomo è stato picchiato in una zona di campagna ed è deceduto poco dopo essere arrivato all’ospedale Goretti a bordo di un’ambulanza del 118 (leggi qui la notizia).

Indagini serrate anche su un altro delitto, avvenuto invece a Sermoneta, strada Dormigliosa. In questo caso la vittima è un ragazzo nigeriano di 30 anni, che presentava una ferita lacero contusa sul collo, forse compatibile con un colpo inferto con un collo di bottiglia. Un delitto maturato forse nell’ambito di un litigio avvenuto in casa la sera prima (qui la notizia completa). Su entrambi i fatti indagano i militari dell'Arma dei carabinieri che stanno ascoltando i testimoni per ricostruire le dinamiche e il quadro entro cui sono maturati i due delitti.

- Una drammatica storia di violenze e maltrattamenti arriva da San Felice Circeo. Una donna ha denunciato l’ex marito dal quale si era separata per abusi sessuali e aggressioni fisiche avvenute anche alla presenza dei figli. Una lunga serie di soprusi subiti, compresi abusi sessuali sotto la minaccia di un coltello e botte quando era in gravidanza. All’uomo un divieto di avvicinamento (qui la notizia completa).

- Un 18enne pestato e minacciato con una pistola e anche con un coltello e un bastone. E’ accaduto a Fondi, dove i carabinieri hanno rintracciato e denunciato i due responsabili: un coetaneo della vittima a un 31enne. Il giovane era finito in ospedale, con 25 giorni di prognosi (qui la notizia).

- Scoperta dalla guardia di finanza una frode fiscale nel commercio del pellet: sequestro da 700mila euro per un’azienda. Le indagini dopo alcune segnalazioni di soggetti che vendevano il pellet a un prezzo ribassato rispetto alla media nazionale. Scoperto il meccanismo fraudolento messo in atto (qui la notizia).

- Il delitto di camorra Michele Borriello avvenuto nel 1992. Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione confermano la pena a 14 anni di reclusione inflitta a Domenico Buonamano, 65enne di Santi Cosma e Damiano nonostante la confessione (qui l’articolo completo).