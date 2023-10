Le notizie più importanti di oggi 13 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, venerdì 13 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- “Quella sera guidavo io”: questo quello che ha detto un uomo di 80 anni che si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale di Cisterna che sta indagando sull’incidente di via Nettuno in cui ha perso la vita il 46enne David Calabrò. Quella sera una vettura aveva colpito la bici su cui viaggiava la vittima scappando poi via. L’uomo è indagato per omicidio stradale e per la fuga con omissione di soccorso.

- Sono stati arrestati i due presunti autori della rapina aggravata del 4 settembre alla gelateria Treccioni di viale Nervi, a Latina. Due arresti arrivati al termine delle indagini condotte dalla polizia. Interrogati dal giudice i due hanno però negato ogni accusa.

- In stato di alterazione da alcol e droghe ha aggredito prima la madre e poi i carabinieri: è accaduto a Santi Cosma e Damiano dove i militari hanno arrestato una donna di 29 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

- Ha minaccia di darle fuoco e poi di uccidersi: l’uomo non si rassegnava alla fine della storia sentimentale con la sua ex fidanzata e ha iniziato così a tormentarla fino a quando lei lo ha denunciato. E’ stato rinviato a giudizio per stalking un uomo di 35 anni per il quale a novembre inizierà il processo.

- E’ stata annunciata da Anas la chiusura della Pontina nel fine settimana del 21 e 22 ottobre per il varo del nuovo cavalcavia pedonale prospiciente la statale 148 con via Poma. Modifiche sono previste al traffico (qui tutte le informazioni).