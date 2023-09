Le notizie più importanti di oggi 13 settembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, mercoledì 13 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Dopo tre anni alla guida del Comando provinciale dei carabinieri, diverse indagini e operazioni condotte sul territorio, il colonnello Lorenzo D’Aloia lascia Latina. Nel corso di un incontro con la stampa oggi il colonnello D’Aloia ha voluto salutare la città; nelle sue parole l'affetto per la provincia e anche la consapevolezza di aver avviato importanti attività investigative che daranno presto un segnale importante alla popolazione (qui il video). Andrà a ricoprire un prestigioso incarico alla presidenza del Consiglio.

- Non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati: così si è chiuso nel tardo pomeriggio, per tre dei quattro imputati, il processo per l'ampliamento delle tribune dello stadio Francioni di Latina. L’indagine era stata avviata nel 2014.

- E si avvia verso il verso il proscioglimento o la prescrizione per tutti i reati anche il processo Olimpia che nel 2016 aveva portato a una serie di arresti eccellenti, tra cui quelli dell'ex sindaco Giovanni Di Giorgi, dell’ex parlamentare Pasquale Maietta, dell’ex assessore all’Urbanistica Giuseppe Di Rubbo e di dirigenti e funzionari del Comune di Latina.

- Polemica sui fondi del Pnrr: commentando il dossier depositato alle Camere “Le proposte del Governo per la revisione del Pnrr e il capitolo Repowereu” nel luglio scorso il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo ha lanciato l’allarme circa i fondi destinati ai Comuni e ha parlato di 178 milioni e 224 progetti a rischio nel territorio pontino. Pronta la replica del senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, e anche del Comune di Aprilia.