Le notizie più importanti di oggi 14 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riepiloghiamo la giornata di oggi, giovedì 14 dicembre, attraverso le notizie e le storie più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Tentata estorsione, sequestro di persona, costrizione a commettere reato e minaccia con l'uso di armi. Con queste accuse è stato arrestato un 19enne di Latina mentre per una donna di 39 anni è scattato un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima. Quest'ultima è un 22enne, dal quale si pretendeva il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per un precedente acquisto di droga. Il giovane è stato segregato in un appartamento per ore, malmenato e minacciato di morte e costretto anche a compiere un furto in un cantiere (qui la storia).

- Ancora una notizia dal capoluogo: per lo spaccio di droga al Nicolosi condanne per 30 anni di carcere. Si è concluso con dieci condanne il processo con rito abbreviato a carico di cittadini stranieri di nazionalità tunisina, marocchina e algerina, arrestati un anno fa nell'ambito di un'operazione condotta dalla squadra mobile di Latina che aveva smantellato un giro di spaccio nel quartiere popolare.

- Arrivano le prime risposte dall’autopsia effettuata sul corpo di Pietro Caprio, 58enne insegnante di scienze motorie di Cellole che lavorava in una scuola di Minturno, ritrovato carbonizzato a bordo della sua auto. L'esame autoptico ha confermato l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti: Caprio è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco, presumibilmente proveniente da un fucile, e poi dato alle fiamme per cancellare ogni traccia.

- Il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza lascia Latina per la Procura generale. Il magistrato era arrivato a via Ezio nel 2017 e in provincia ha condotto alcune importanti indagini su caporalato, violenza di genere e reati contro la pubblica amministrazione

- Sorpreso dai carabinieri mentre si trovava all'interno di un bar e stava sorseggiando un drink. L'uomo, un 30enne di Priverno, era però in realtà detenuto ai domiciliari e non poteva allontanarsi dalla sua abitazione di Priverno. Per lui è scattato dunque un nuovo arresto dopo quello dei giorni scorsi per il reato di rapina.

- L'annuncio ufficiale dell'amministrazione comunale di Latina: dal 18 dicembre l'ufficio Anagrafe torna in centro cittadino, negli storici locali di Corso della Repubblica. Lunedì prossimo dunque l'inaugurazione ufficiale e un open day per le carte di identità.