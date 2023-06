Le notizie più importanti di oggi 14 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 14 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Primo Consiglio comunale oggi nel capoluogo, quello di insediamento dopo le elezioni del maggio scorso e che si è chiuso con una coda polemica. Dopo il giuramento della sindaca Matilde Celentano che ha pronunciato il suo primo discorso in Aula è stato eletto presidente Raimondo Tiero; i vice sono Giuseppe Coriddi per la maggioranza e Leonardo Majocchi per l’opposizione (qui il racconto della giornata di oggi, le voci dei protagonisti e le foto).

- Sono arrivati i primi provvedimenti per il maltempo a Sezze, così come era stato annunciato ieri nel corso del vertice in Prefettura. Dopo un nuovo sopralluogo del sindaco Lucidi nelle zone maggiormente colpite dal nubifragio di domenica, è stata emanata una ordinanza di sgombero per 5 nuclei familiari che vivono proprio a ridosso del fronte franato, in via Casali III tratto.

- Tragedia a Sabaudia dove un turista greco è stato trovato senza vita nella stanza dell’albergo dove stava soggiornando. La cause del decesso, secondo i primi accertamenti, sono riconducibili a uno shock anafilattico procurato forse dal morso di un ragno.

- Condanna per il Comune di Sperlonga in materia di barriere architettoniche. E’ stata pubblicata la sentenza del Tar del Lazio che si inserisce nell’ambito del procedimento giudiziario avviato nel 2021 da alcuni cittadini della località balneare, che lamentavano la limitazione della loro libertà di movimento dovuta alla presenza di diverse barriere architettoniche nel territorio comunale.