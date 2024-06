Le notizie più importanti di oggi 14 giugno 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo di questo giovedì 13 giugno attraverso le notizie più importanti della giornata, i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Ricostruita la rete di spaccio dei Travali: come gestivano decine di chili di droga. Nel processo nato dall'operazione Reset la lunga testimonianza del pentito Renato Pugliese: "Angelo Travali riusciva a guadagnare anche 100mila euro al mese".,

- Incendio a ridosso dell'ex campo di Al Karama; a Borgo Montello. Il rogo è divampato questo pomeriggio in un campo di sterpaglie in via Monfalcone. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno cercato di contenere e circoscrivere le fiamme.

- Picchiata dall'ex e costretta a vivere nella paura. L'uomo la perseguitava anche con continui messaggi e le aveva mostrato due bossoli per avvertirla: "Se denunci i prossimi sono per te". La vittima ha denunciato tutto alla polizia e l'uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico.

- Gli agenti della polizia stradale hanno fermato sulla Pontina un camion adibito al trasporto di alimenti e hanno scoperto che l'impianto di refrigerazione non era funzionante: 1.300 chili di mozzarelle che trasportava sono stati quindi sottoposti a sequestro e avviati alla distruzione come disposto dal personale della Asl. Multato il conducente per oltre mille euro.

- Ha minacciato un autotrasportatore impugnando un'ascia perché era infastidito dal rumore che proveniva dal motore della cella frigo del mezzo. E' accaduto la scorsa notte a Terracina, nei pressi di un'azienda agricola. Denunciato un 59enne per minaccia aggravata e porto abusivo di arma.

- Controlli Alto impatto a Latina, nel quartiere Nicolosi e nella zona delle autolinee. La polizia ha scoperto involucri di hashish e un coltello tra i cespugli. I carabinieri hanno invece sottoposto a controllo alcune attività commerciali, sospendone due, un bar e un ristorante, per aver scoperto dei lavoratori in nero (qui il bilancio dell'operaizone).