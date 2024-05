Le notizie più importanti di oggi 15 maggio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie più importanti di giornata? Ecco il riepilogo di oggi, martedì 14 maggio, attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Il litorale pontino pontino conferma le sue 8 Bandiere Blu - sono 10 in totale nel Lazio -. L’annuncio nella giornata di oggi dopo l’evento a Roma. In provincia ricevono l’ambito riconoscimento assegnato dalla Fee Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno; restano invece fuori le due isole di Ponza e Ventotene. Soddisfazione espressa dalle amministrazioni comunali.

- Sei anni di carcere: questa la condanna nei confronti del 32enne, guardia giurata, accusato della rapina messa a segno ai danni della sala slot Piccarello il 20 marzo dello scorso anno. L’uomo è comparso oggi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina per essere processato con rito abbreviato come richiesto dai suoi difensori.

- Una donna di 55 anni di origini moldave è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Cisterna. Sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno ascoltato il suo compagno. Disposta anche l’autopsia.

- E sempre i carabinieri indagano sull’incendio di questa notte a Latina Scalo: a fuoco una vettura parcheggiata in un’area privata e recintata. Sul posto sono state trovate tracce di liquido infiammabile.

- Gli autisti di Csc che fanno riferimento alla Faisa Cisal hanno occupato oggi la sala Giunta del Comune di Latina dopo un incontro con l’amministrazione. Il nodo della contestazione è da ricondurre ai contributi regionali erogati in due anni all’amministrazione e mai distribuiti alla società Csc che a sua volta avrebbe potuto riorganizzare turni, percorrenze e buoni pasto ai dipendenti.

- Si spacca il centrodestra dopo le nomine dei presidenti delle commissioni della Provincia. E' stata diffusa oggi una dura nota da Fratelli d’Italia e Lega - finiti all’opposizione mentre Forza Italia è in maggioranza -; i due partiti hanno definito quella delle elezioni dei presidenti delle commissioni provinciali “un’occasione persa”, in cui hanno prevalso “logiche di potere a discapito dell’unità del centrodestra e della governabilità”.